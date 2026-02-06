Под Воронежем задержали студентов с наркотиками

В Новоусманском районе Воронежской области полицейские остановили автомобиль «Фольксваген Поло», в котором находились двое студентов — девушка и парень в возрасте 21и 23 года, оба уроженцы среднеазиатской республики. Пара возвращалась после извлечения из тайников наркотиков.
При обыске у задержанных обнаружили 81,67 граммамефедрона. По данным полиции, фигуранты нашли способ заработка денег с помощью распространения наркотиков в интернете. Подруководством кураторов они получали дистанционно запрещенные вещества и в дальнейшем расфасовывали их на более мелкие партии для бесконтактного распространения.
В отношении задержанные возбудили уголовное дело. Им грозит до пожизненного лишения свободы.