Под Воронежем задержали студентов с наркотиками

При обыске у задержанных обнаружили 81,67 граммамефедрона. По данным полиции, фигуранты нашли способ заработка денег с помощью распространения наркотиков в интернете. Подруководством кураторов они получали дистанционно запрещенные вещества и в дальнейшем расфасовывали их на более мелкие партии для бесконтактного распространения.