Пассажиры автобуса пострадали в ДТП на трассе М-4 в Ростовской области

На донской трассе автобус с пассажирами столкнулся с фурой, есть пострадавшие.

Источник: Комсомольская правда

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области автобус с пассажирами столкнулся с фурой, есть пострадавшие. Авария произошла сегодня, 6 февраля, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

ДТП случилось около 6:30 утра. Предварительно, 34-летний водитель автобуса «ПАЗ-4234−04» не выдержал безопасную дистанцию рядом с ехавшим впереди тягачом «Ситрак C7H» с полуприцепом.

— После столкновения пострадали пассажиры автобуса — мужчины 43 и 70 лет, их увезли в больницу, — добавили в управлении Госавтоинспекции.

Водителям напоминают: на дорогах нужно быть внимательными и осторожными. Необходимо строго выполнять ПДД, а также постоянно следить за скоростью и дистанцией. Несоблюдение дистанции — одна из наиболее частых причин ДТП.

