В Минске пенсионерка скачала приложение на телефон и лишилась 9000 рублей. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
В Октябрьское РУВД обратилась 68-летняя минчанка, которую мошенники заставили скачать на телефон приложение удаленного доступа и похитили около 9000 рублей.
Все началось со звонка лжесотрудника «Водоканала». Звонивший сказал пенсионерке, что к ней скоро придет мастер для замены счетчиков на воду. А договор ей позднее вышлют по почте. Для того, чтобы подтвердить услугу, аферист попросил женщину продиктовать коды из смс.
После этого жительнице Минска позвонил лжеправоохранитель. Он сообщил, что женщине звонили мошенники, которые воспользовались ее данными, и теперь она является соучастником в незаконных финансовых операциях. Чтобы не стать фигурантом уголовного дела, неизвестный посоветовал пенсионерке перевести все сбережения на свой пенсионный счет.
«Женщина перешла по отправленной ей ссылке и скачала приложение, тем самым предоставила доступ к экрану своего телефона. После чего аферисты списали с ее карты все деньги, оставив лишь 100 рублей», — привели подробности в милиции.
По факту мошенничества было заведено уголовное дело.
