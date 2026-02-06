В Минске пенсионерка скачала приложение на телефон и лишилась 9000 рублей

Все началось со звонка лжесотрудника «Водоканала». Звонивший сказал пенсионерке, что к ней скоро придет мастер для замены счетчиков на воду. А договор ей позднее вышлют по почте. Для того, чтобы подтвердить услугу, аферист попросил женщину продиктовать коды из смс.