Подозреваемого в подпольных операциях врача Воронежской облбольницы отправили под домашний арест

По версии следствия, с марта по декабрь 2025 года завотделением организовал проведение пластических операций для жительницы Курской области. Для этого он привлекал подчиненных врачей, отрывая их от исполнения прямых обязанностей, использовал медицинские изделия и лекарства, закупленные за бюджетный счет. Лично получил от пациентки около 300 тысяч рублей, которые присвоил.