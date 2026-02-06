Подозреваемого в подпольных операциях врача Воронежской облбольницы отправили под домашний арест

Коминтерновский районный суд отправил под домашний арест заведующего ожоговым отделением Воронежской областной клинической больницы № 1 Константина Лакатоша. Заседание состоялось сегодня, 6 февраля. Он пробудет дома два месяца — до 3 апреля включительно.
Напомним, высокопоставленного врача заподозрили в проведении подпольных пластических операций в медучреждении. Он стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий (п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ). вину он свою признал полностью и сотрудничает со следствием. Общий ущерб больнице, по предварительной оценке правоохранителей, составил более 600 тысяч рублей.
По версии следствия, с марта по декабрь 2025 года завотделением организовал проведение пластических операций для жительницы Курской области. Для этого он привлекал подчиненных врачей, отрывая их от исполнения прямых обязанностей, использовал медицинские изделия и лекарства, закупленные за бюджетный счет. Лично получил от пациентки около 300 тысяч рублей, которые присвоил.
При этом в больнице официально работает платное отделение пластической хирургии, где аналогичные услуги оказываются легально. Так что деньги от операций, которые проводил Лакатош, шли мимо кассы. Однако, силовики полагают, что подпольные операции могли ставиться на поток на протяжении 10 лет.