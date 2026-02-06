Ричмонд
Житель Новосибирска пообещал за убийство матери построить киллеру дом

В Новосибирске задержали мужчину за попытку организовать убийство матери. Заказчик обещал расплатиться с киллером строительством дома и обеспечил его оружием, однако исполнитель передумал и сдал нанимателя полиции.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Правоохранительные органы Новосибирска задержали 49-летнего местного жителя по подозрению в организации заказного убийства собственной матери. 72-летняя женщина осталась жива благодаря тому, что нанятый исполнитель добровольно отказался от преступления и сдался властям. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на региональные управления СК и прокуратуры.

По данным следствия, причиной произошедшего стали напряженные отношения между сыном и матерью. Для реализации плана мужчина нашел киллера среди жителей региона и в качестве оплаты за убийство пенсионерки пообещал построить ему частный дом. Для совершения преступления фигурант заранее приобрел нож и телефон, а также оплатил нанятому исполнителю аренду жилья.

Однако в последний момент несостоявшийся убийца передумал и раскрыл план пенсионерке. Затем они вдвоем пришли к правоохранителям и написали заявление.

Заказчика задержали 6 февраля по подозрению в подготовке убийства по найму. Сейчас следствие решает вопрос о его аресте.