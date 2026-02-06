Житель Новосибирска пообещал за убийство матери построить киллеру дом

По данным следствия, причиной произошедшего стали напряженные отношения между сыном и матерью. Для реализации плана мужчина нашел киллера среди жителей региона и в качестве оплаты за убийство пенсионерки пообещал построить ему частный дом. Для совершения преступления фигурант заранее приобрел нож и телефон, а также оплатил нанятому исполнителю аренду жилья.