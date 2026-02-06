В Минске бойцы «Алмаз» задержали мать двоих детей, ей грозит до 20 лет

В ведомстве обратили внимание, что при фигурантке, а также в тайниках-закладках было найдено и изъято 2,5 килограмма опасного наркотика. Следователи завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Минчанке грозит до 20 лет лишения свободы.