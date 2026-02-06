Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске бойцы «Алмаз» задержали мать двоих детей, ей грозит до 20 лет

МВД сообщило о задержании матери двоих детей в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники наркоконтроля при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз» МВД задержали 39-летнюю жительницу Минска. Удалось установить, что женщина «подрабатывала» оптовым наркокурьером. Так, она забирала крупные партии психотропов для последующего распространения.

«Фасовкой фигурантка занималась в своей квартире по ночам, когда двое малолетних детей спали», — заявили в МВД.

В ведомстве обратили внимание, что при фигурантке, а также в тайниках-закладках было найдено и изъято 2,5 килограмма опасного наркотика. Следователи завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Минчанке грозит до 20 лет лишения свободы.