В мечети в Исламабаде произошел теракт, не менее 10 человек погибли

В результате теракта в мечети Исламабада погибли не менее 10 человек, еще 80 получили ранения. Террорист-смертник совершил самоподрыв у входа в здание после того, как его остановила охрана. Власти Пакистана ввели в столице режим чрезвычайной ситуации.