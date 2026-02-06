В мечети в Исламабаде произошел теракт, не менее 10 человек погибли

В столице Пакистана Исламабаде в пятницу произошел взрыв в мечети. По предварительным данным, в результате теракта погибли не менее 10 человек, еще 80 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Синьхуа».
Как указывает издание Times of Islamabad, атаку в пакистанской столице совершил террорист-смертник. Целью нападения стал шиитский религиозный комплекс, расположенный в районе Тарлай Калан. Взрыв прогремел в дневные часы, когда в мечети собралось множество прихожан для совершения пятничной молитвы.
Охрана не пустила террориста внутрь, и он привел взрывное устройство в действие прямо у главных ворот здания. В настоящее время в городе введен режим чрезвычайной ситуации, к району стянуты дополнительные силы безопасности и многочисленные бригады спасателей.