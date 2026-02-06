Мэра Текилы арестовали за вымогательство у производителей текилы

Сообщается, что мэр Текилы вместе с сообщниками вымогал деньги у компании Becle — крупнейшего в мире производителя текилы. Компания подала жалобу на то, что власти города назначили ей налог, в 20 раз превышающий обычную ставку, и незаконно наложили огромный штраф в размере $3,5 млн. Вымогательствам подвергались и другие производители текилы и пива в городе. Губернатор штата Халиско, где находится Текила, сообщил, что жалобы на это подали как минимум десять компаний.