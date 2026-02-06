Около 40 человек подхватили норовирус в школе в Петербурге

«По состоянию на 06.02.2026 зарегистрировано 37 случаев острой кишечной инфекции среди учащихся и сотрудников ГБОУ школа № 39 Невского района Санкт-Петербурга, а также у сотрудника пищеблока АО “КСП “Волна”, — говорится в сообщении.
В стационаре остаются шесть человек.
4 февраля ведомство сообщило о регистрации семи случаев острой кишечной инфекции среди учащихся и сотрудников школы. Тогда были госпитализированы в инфекционные стационары семь человек.
Исследования выявили у заболевших и контактных лиц норовирусную инфекцию. С 4 февраля учебный процесс в школе приостановлен.
Организатором питания в школе выступает АО «КСП “Волна”.
Норовирусная инфекция — это острое вирусное заболевание, поражающее желудочно-кишечный тракт человека. Оно характеризуется рвотой, диареей и признаками интоксикации. Возбудитель — норовирус (Norovirus) из семейства Caliciviridae.
РБК направил запрос в ГБОУ школа № 39 Невского района Санкт-Петербурга.