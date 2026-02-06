Ричмонд
Geo: число жертв взрыва у мечети в Исламабаде возросло до 15

ИСЛАМАБАД, 6 февраля. /ТАСС/. Количество погибших в результате взрыва рядом с мечетью в столице Пакистана выросло до 15. Об этом сообщил телеканал Geo со ссылкой на местные власти и полицию.

Источник: Reuters

По их данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник во время пятничной молитвы после того, как его остановили у входа в мечеть. По последней информации, ранения получили около 80 человек. Пострадавших доставляют в медицинские учреждения Исламабада и Равалпинди.