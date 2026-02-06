Жена уральского мэра перевела мошенникам почти 14 млн рублей

По данным полиции, с потерпевшей в Telegram связались люди, представившиеся сотрудниками ФСБ и Центробанка. Аферисты заявили об утечке персональных данных с ее предыдущего места работы и сообщили, что от ее имени якобы пытаются перевести деньги «иноагенту», что грозит уголовной ответственностью. Для «защиты» средств мошенники убедили женщину установить на телефон стороннее ПО и VPN-соединение. Под их диктовку она оформила виртуальную карту и закрыла свои счета в банках.