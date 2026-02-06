Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жена уральского мэра перевела мошенникам почти 14 млн рублей

Супруга главы свердловского города стала жертвой масштабной аферы с ущербом почти 14 млн рублей. Угрожая уголовным делом, мошенники убедили женщину обналичить счета и передать деньги курьеру с кодовым именем «Астрология».

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Свердловской области жертвой крупного мошенничества стала супруга главы одного из местных городов. Под психологическим давлением женщина перевела злоумышленникам 13,87 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых.

По данным полиции, с потерпевшей в Telegram связались люди, представившиеся сотрудниками ФСБ и Центробанка. Аферисты заявили об утечке персональных данных с ее предыдущего места работы и сообщили, что от ее имени якобы пытаются перевести деньги «иноагенту», что грозит уголовной ответственностью. Для «защиты» средств мошенники убедили женщину установить на телефон стороннее ПО и VPN-соединение. Под их диктовку она оформила виртуальную карту и закрыла свои счета в банках.

«Используя психологическое давление, угрозы отправки в тюрьму и демонстрацию поддельных служебных удостоверений, злоумышленники вынудили даму снять наличные и передать часть из них курьеру с кодовым именем “Астрология”», — рассказал полковник Горелых.

Оставшуюся часть суммы женщина перевела через банкоматы на счета, указанные преступниками. В итоге общая сумма ущерба составила почти 14 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.