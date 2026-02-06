Ричмонд
Охранниц школы, где девочка напала с молотком, отправили под домашний арест

6 февраля в Красноярске 70-летнюю сотрудницу охраны школы «Комплекс Покровский» отправили под домашний арест на полтора месяца. По информации объединенной пресс-службы судов края, женщину обвинили в предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности, сообщает «КП-Красноярск».

Источник: РИА "Новости"

В случае доказательства вины ей может грозить до шести лет лишения свободы и штраф. Вторая 57-летняя сотрудница охраны также была отправлена под домашний арест — перспективы у нее аналогичные.

Напомним, что 4 февраля в Красноярске восьмиклассница напала на детей в школе с молотком и подожгла помещение. Трое учеников и учитель получили ожоги, двое пострадали от ударов. Охрана не проверяла посетителей. Следователи завели три дела.

Ранее KP.RU сообщил, что школьницу из Красноярска, напавшую на сверстников, суд отправил под стражу на два месяца до 3 апреля 2026 года.

