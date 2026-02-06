Ричмонд
Экс-мэру Ижевска Бекмеметьеву вынесут приговор 23 марта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 февраля. /ТАСС/. Суд вынесет приговор бывшему главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву 23 марта, сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Источник: Freepik

«По окончании судебных прений все подсудимые выступили с последним словом. Суд удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора запланировано на 23 марта 2026 года», — говорится в сообщении.

В начале февраля представитель прокуратуры запросил шесть лет колонии общего режима для обвиняемого в злоупотреблении полномочиями Бекмеметьева. Он занимал пост главы города с 2018 года. Депутаты городской думы приняли его отставку в конце мая 2023-го. Позднее его поместили под домашний арест по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, а позднее изменили меру пресечения на арест.

По данным следствия, в 2021 он передал в собственность коммерческой организации, занимающейся строительством многоквартирных домов, земли, которые находились в государственной и муниципальной собственности.