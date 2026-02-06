Ричмонд
В Ростовской области экс-полицейского осудили на 9 лет за взяточничество

На Дону экс-полицейского лишили звания и приговорили к 9 года лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за взяточничество в значительном размере осудили бывшего старшего оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД Целинского района. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

По данным ведомства, на момент работы правоохранителем мужчина неоднократно получал деньги от подозреваемого в причастности к обороту наркотиков, тот человек старался откупиться от проверочных мероприятий.

Егорлыкский районный суд назначил бывшему оперуполномоченному 9 лет лишения свободы и штраф в 1,3 млн рублей. Также осужденного лишили звания «майор полиции», ему на 5 лет запретили занимать должности на госслужбе. Приговор вынесли по статье «Получение взятки» (п. «б» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 290, ч. 3 ст. 290 УК РФ).

