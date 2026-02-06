Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 31

Взрыв произошел в мечети в районе Тарлай в Исламабаде. Ранее издание Dawn сообщало о 24 погибших.
«По меньшей мере 31 человек погиб и 169 получил ранения в результате взрыва, прогремевшего в мечети во время пятничной молитвы в столице страны», — сообщил представитель районной администрации изданию Dawn.
Нападение произошло во время двухдневного официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Представитель полиции столичной территории Исламабада Таки Джавад заявил, что пока слишком рано устанавливать характер взрыва. Однако он отметил, что все признаки указывают на то, что это был теракт, совершенный смертником.
Как сообщает телеканал Geo со ссылкой на источники, нападавший, связанный с группировкой «Фитна аль-Хаваридж» (ранее была известна как «Техрик-и-Талибан Пакистан»), привел в действие взрывное устройство, после того, как его остановили у ворот мечети.