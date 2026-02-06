Шереметьевские таможенники пресекли контрабанду $36 тыс

«Шереметьевские таможенники предотвратили попытку контрабанды валюты в крупном размере, совершенную гражданином Австралии. Мужчина, вылетавший в Гуанчжоу (КНР), намеревался незаконно вывезти наличную иностранную валюту общей суммой более $36 тыс. в эквиваленте», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, служебная собака породы лабрадор по кличке Чарли во время таможенного контроля в зеленом коридоре обозначила багаж пассажира, указывая тем самым на необходимость проверки.
«Во время устного опроса 43-летний австралиец признался инспектору, что имеет при себе около $40 тыс. В ходе последовавшего досмотра в его чемодане были обнаружены купюры разных государств: €15 тыс, $21,9 тыс. и 10 тыс. австралийских долларов», — сообщили в ФТС.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в крупном размере), санкция которой предусматривает штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещаемых денежных средств, либо ограничение свободы сроком до двух лет.
В ФТС отметили, что при ввозе на таможенную территорию наличных денежных средств, превышающих эквивалент в $10 тыс, их необходимо письменно задекларировать. А при единовременном ввозе одним физическим лицом валюты на сумму свыше $100 тыс. к пассажирской таможенной декларации потребуется приложить документы, подтверждающие происхождение таких средств. Письменное таможенное декларирование наличных денежных средств не предполагает взыскание каких-либо пошлин и налогов с указанной суммы.