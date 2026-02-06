Шереметьевские таможенники пресекли контрабанду $36 тыс

В ФТС отметили, что при ввозе на таможенную территорию наличных денежных средств, превышающих эквивалент в $10 тыс, их необходимо письменно задекларировать. А при единовременном ввозе одним физическим лицом валюты на сумму свыше $100 тыс. к пассажирской таможенной декларации потребуется приложить документы, подтверждающие происхождение таких средств. Письменное таможенное декларирование наличных денежных средств не предполагает взыскание каких-либо пошлин и налогов с указанной суммы.