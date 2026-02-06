СК раскрыл аферу, из-за которой минчанин лишился 150 000 рублей

Следственный комитет Беларуси раскрыл аферу, из-за которой минчанин лишился 150 000 рублей.
По информации следствия, летом 2025 года 48-летний житель Минска увидел рекламный ролик в TikTok. В нем содержалось предложение легкого заработка на инвестициях. Мужчина перешел по ссылке и оставил свой контактный номер.
В Telegram с ним сразу же связался «менеджер», который детально объяснил преимущества трейдинга, сказав о стабильном заработке. После этого с минчанином начал общаться более статусный «куратор», который подтвердил легальность платформы и дал инструкции.
«Регистрация на поддельной торговой площадке, ввод персональных данных — все это имитировало реальность брокерской компании. Первый взнос составил 50 долларов и с них мужчина даже получил прибыль в размере 16 долларов», — сообщили в СК.
В итоге общая сумма, которую внес минчанин, составила 150 000 рублей. Аферисты на протяжении всего времени поддерживали с ним постоянный контакт, отвечали на вопросы, чем создавали полное ощущение партнерства.
Когда житель Минска захотел вывести накопленную прибыль, мошенники направили его на финальный этап, который состоял в «оформлении инкассации». Но операция не проходила.
«После того как минчанин позвонил в банк, узнал о том, что операций по переводу денежных средств на самом деле не производилось, он обратился в милицию», — отметили в ведомстве.
Партизанский районных отдел Следственного комитета завел уголовное дело по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
