Обвиняемому в педофилии учителю физкультуры из Воронежа продлили арест

29-летний мужчина пробудет в СИЗО до 5 марта.

Источник: Аргументы и факты

В Воронеже бывшему учителю физкультуры, обвиняемому в педофилии, продлили меру пресечения. Об этом сообщает издание «Вести Воронеж» со ссылкой на Левобережный районный суд.

Напомним, что в начале декабря 2025 года лидер общественного движения «Сдай педофила» Анна Левченко поделилась в социальных сетях историей девочки-подростка, которая хотела спасти свою 15-летнюю подругу, ставшую жертвой учителя-педофила. После того, как история получила огласку, на педагога начали массово жаловаться и другие ученики. Мужчину уволили из школы.

Вскоре бывшего учителя физкультуры задержали. Его обвинили в половом сношении с лицами, не достигшими шестнадцатилетнего возраста, а также развратных действиях в отношении двух лиц и заключили под стражу.