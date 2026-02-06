Обвиняемому в педофилии учителю физкультуры из Воронежа продлили арест

Напомним, что в начале декабря 2025 года лидер общественного движения «Сдай педофила» Анна Левченко поделилась в социальных сетях историей девочки-подростка, которая хотела спасти свою 15-летнюю подругу, ставшую жертвой учителя-педофила. После того, как история получила огласку, на педагога начали массово жаловаться и другие ученики. Мужчину уволили из школы.