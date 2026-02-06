Стали известны причины пяти ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

Стали известны причины массового ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург. По предварительным данным, утром 6 февраля на 312-м километре Пермского тракта столкнулись сразу пять машин. В результате аварий никто не пострадал.
Цепочка ДТП началась с грузовика DAF. Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего врезался в столб и перевернулся. Вслед за ним другой грузовой автомобиль FAV врезался в грузовик Volvo и съехал в снежный вал.
После столкнулись еще два автомобиля: Nissan Juke и КАМАЗ. Водитель грузовика экстренно затормозил, чтобы не врезаться в машины, которые попали в ДТП до этого. Водитель Nissan, который не соблюдал безопасную дистанцию, врезался в затормозивший КАМАЗ.
— Параллельно водитель внедорожника Lexus, не справившись с управлением, съехал с дороги и наехал на снежный вал. Еще один участник событий — водитель грузовика Mercedes Actros — допустил занос и съезд с проезжей части в кювет попутного направления, — сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Инспекторы ДПС выявили на этом участке неудовлетворительное состояние трассы и выдали обслуживающей организации предписание об устранении нарушений. По фактам ДТП проводится проверка.