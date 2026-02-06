Ричмонд
В Крыму педофил показывал ребенку гениталии: его посадили на восемь лет

Показывавший девочке гениталии крымчанин получил восемь лет колонии.

Источник: Комсомольская правда

Кировский районный суд Крыма признал местного жителя виновным в развратных действиях в отношении девочки 2017 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Крымчанин совершил преступление в июле. Житель Кировского района находился в общественном месте около жилых домов. Фигурант совершил в отношении незнакомой девочки развратные действия.

«Он продемонстрировал ей обнаженный половой орган, совершал с ним циничные манипуляции, обращался к ней с соответствующими предложениями», — говорится в сообщении.

После этого девочка убежала. Было возбуждено уголовное дело. Суд признал крымчанина виновным. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с педофила взыскали 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу ребенка.