В Крыму педофил показывал ребенку гениталии: его посадили на восемь лет

После этого девочка убежала. Было возбуждено уголовное дело. Суд признал крымчанина виновным. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с педофила взыскали 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу ребенка.