В Крыму педофил показывал ребенку гениталии: его посадили на восемь лет

Кировский районный суд Крыма признал местного жителя виновным в развратных действиях в отношении девочки 2017 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
Крымчанин совершил преступление в июле. Житель Кировского района находился в общественном месте около жилых домов. Фигурант совершил в отношении незнакомой девочки развратные действия.
«Он продемонстрировал ей обнаженный половой орган, совершал с ним циничные манипуляции, обращался к ней с соответствующими предложениями», — говорится в сообщении.
После этого девочка убежала. Было возбуждено уголовное дело. Суд признал крымчанина виновным. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с педофила взыскали 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу ребенка.