В Краснодаре 11 улиц остались без света из-за аварии. Отключение произошло в Прикубанском округе днем 6 февраля.
«Причина отключения — сработала защита на линии 6−10 кВ, отключилась ПС “ТГ-401” и 16 трансформаторных подстанций», — сообщили в городской Единой дежурно-диспетчерской службе.
Временно обесточены улицы Гагарина, Котовского, Красных партизан, Совхозный пр., Тургенева. Свет погас в домах по улицам Воровского, Фестивальной, Рашпилевской, Парковой, Пластунский 1 пр., Севастопольский 1 пр.
На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.