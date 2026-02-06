Полиция установила личность омича-лихача, который чуть не сбил пешехода

Омская полиция установила личность лихача, который вчера, 5 февраля, чуть не сбил пешехода на улице Ленина. Действия неадекватного водителя попали на камеры, ролик активно обсуждали в соцсетях.
На кадрах видно, как иномарка на полном ходу выезжает на встречку, едва не сбивает пешехода и несется дальше. В соцсетях омичи осудили опасные маневры лихача, а полиция провела проверку.
Нарушителя вычислили с помощью информационно-аналитической системы «Паутина» и задержали. Как сообщили в полиции, им оказался 28-летний омич на автомобиле Джинизис". На водителя завели два административных дела — за выезд на встречную полосу движения и проезд на запрещающий сигнал светофора.
Как сообщили в полиции, омич оказался злостным нарушителем ПДД. С августа прошлого года он нарушал правила 20 раз — выезжал на встречную полосу и превышал скорость.