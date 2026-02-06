Полиция установила личность омича-лихача, который чуть не сбил пешехода

Нарушителя вычислили с помощью информационно-аналитической системы «Паутина» и задержали. Как сообщили в полиции, им оказался 28-летний омич на автомобиле Джинизис". На водителя завели два административных дела — за выезд на встречную полосу движения и проезд на запрещающий сигнал светофора.