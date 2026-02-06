В Самарской области суд отказался отправлять в СИЗО владелицу турбазы «Хуторок Озерный»

Ольга Кулаксыз уже имеет судимость. В феврале 2024 года Ставропольский райсуд Самарской области признал ее виновной в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Предприниматель стала соучастницей двойного поджога жилого дома семьи, с которой у Ольги Кулаксыз был конфликт из-за земельных участков. По указанию коммерсанта ее знакомый приобрел компоненты для зажигательной смеси и попытался уничтожить чужое жилье, но безуспешно. В итоге поджигатель скончался, а Ольга Кулаксыз получила два года условного лишения свободы и выплатила потерпевшим компенсацию.