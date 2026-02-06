В Омске возбудили уголовное дело о халатности после падения школьника из окна

СУ СК России по Омской области возбудило уголовное дело о халатности после травмы 15-летнего ученика школы № 86. Напомним, сегодня, 6 февраля, ребенок выпал из окна учреждения на улице Магистральной.
Поводом для процессуальной проверки стала публикация в средствах массовой информации и социальных сетях о получении подростком травмы. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где оказывает необходимую помощь.
В рамках разбирательств следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям или бездействию сотрудников школу. На них лежала обязанность по обеспечению безопасности жизни и здоровья учеников во время образовательного процесса.
Уголовное дело возбуждено в рамках статьи № 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность).
Ранее «КП-Омск» рассказала, что на месте ЧП работали полицейские и инспекторы по делам несовершеннолетних.