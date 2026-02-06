Ричмонд
Жительница Кишинева и двое ее детей отравились продуктами горения: Газовый котел оказался неисправен

Пострадавших на «скорой» доставили в Центр матери и ребёнка, семья проходит лечение.

Источник: Комсомольская правда

В Кишинёве мать и двое детей получили отравление из-за неисправного котла. По информации ГИЧС, 42-летняя женщина и дети 9 и 15 лет надышались угарным газом.

Пострадавших на «скорой» доставили в Центр матери и ребёнка, семья проходит лечение. Как установили специалисты, инцидент произошёл по причине дефектов газового котла: имелись неисправности в системе отвода продуктов сгорания.

Согласно данным ГИЧС, с начала года в стране зарегистрировали 7 случаев отравления продуктами горения. Пострадавшие — 14 человек, в том числе 6 детей.

