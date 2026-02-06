В Омске подросток выпал из окна школы, возбуждено уголовное дело

«Следственными органами СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ — “Халатность”, — сообщает СУ СКР по Омской области.
Подросток получил травму головы, но остался жив. Он госпитализирован в медицинское учреждение.
«В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников школы по исполнению обязанностей, связанных с обеспечением безопасности жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса», — отмечают в СК.