В Омске подросток выпал из окна школы, возбуждено уголовное дело

Омские следователи возбудили уголовное дело после того, как 15-летний школьник выпал из окна образовательного учреждения на улице Магистральной.

Источник: Российская газета

«Следственными органами СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ — “Халатность”, — сообщает СУ СКР по Омской области.

Подросток получил травму головы, но остался жив. Он госпитализирован в медицинское учреждение.

«В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников школы по исполнению обязанностей, связанных с обеспечением безопасности жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса», — отмечают в СК.