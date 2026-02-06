Обвиняемого в убийстве школьника изолировали в одиночной камере Крестов

Басманный суд Санкт-Петербурга избрал в отношении Петра Ж. меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 марта. На судебном заседании подозреваемый полностью признал свою вину в инкриминируемых ему деяниях. При этом он заявил, что из-за широкого освещения дела в СМИ страдает его несовершеннолетняя дочь.