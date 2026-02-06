Ричмонд
В Ростовской области задержали первого замминистра ЖКХ

Первый заместитель министра ЖКХ Ростовской области Дмитрий Беликов задержан по делу о превышении должностных полномочий. По предварительным данным, чиновнику вменяют нарушения при реализации контракта стоимостью 245 млн рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

В Ростовской области задержан первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства региона Дмитрий Беликов. Чиновника подозревают в причастности к нарушениям при установке систем фотовидеофиксации на дорогах. Об этом сообщает «МК на Дону» со ссылкой на председателя «Общероссийского объединения пассажиров» Илью Зотова.

По предварительной информации, уголовное дело связано с превышением должностных полномочий, а общий ущерб оценивается в 245 миллионов рублей.

Как пишет телеграм-канала Don Mash, претензии силовиков касаются контракта на поставку 85 дорожных комплексов слежения. По данным канала, подрядчик полностью выполнил установку оборудования и получил оплату в полном объеме, однако фактически ни одна из камер так и не заработала.

Правоохранительные органы региона ситуацию пока официально не прокомментировали.