В Ростовской области задержали первого замминистра ЖКХ

В Ростовской области задержан первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства региона Дмитрий Беликов. Чиновника подозревают в причастности к нарушениям при установке систем фотовидеофиксации на дорогах. Об этом сообщает «МК на Дону» со ссылкой на председателя «Общероссийского объединения пассажиров» Илью Зотова.