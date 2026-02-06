В Уфе суд отправил на лечение мужчину, выбросившего дочь с четвертого этажа

Ранее психиатрические эксперты признали мужчину невменяемым. Следователи не смогли допросить уфимца из-за его состояния.
Окончательное решение по уголовному делу о покушении на убийство принял Орджоникидзевский районный суд города, судебное заседание было закрытым для прессы.
«Судом принято решение о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей помощь в стационарных условиях специализированного типа», — сообщили агентству в следственном управлении.
В Уфе 9 октября 2025 года в доме на улице Ульяновых ребенка с четвертого этажа бросил вниз 34-летний отец, ранее наблюдавшийся у психиатра. Трехлетняя девочка в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована, ее прооперировали, мужчину задержали. Позже минздрав сообщил, что девочка доставлена в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России, в конце декабря ребёнка выписали, она вернулась домой.