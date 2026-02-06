Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе суд отправил на лечение мужчину, выбросившего дочь с четвертого этажа

УФА, 6 фев — РИА Новости. Суд в Уфе отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу местного жителя, который выбросил маленькую дочь с высоты четвертого этажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Башкирии.

Источник: © РИА Новости

Ранее психиатрические эксперты признали мужчину невменяемым. Следователи не смогли допросить уфимца из-за его состояния.

Окончательное решение по уголовному делу о покушении на убийство принял Орджоникидзевский районный суд города, судебное заседание было закрытым для прессы.

«Судом принято решение о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей помощь в стационарных условиях специализированного типа», — сообщили агентству в следственном управлении.

В Уфе 9 октября 2025 года в доме на улице Ульяновых ребенка с четвертого этажа бросил вниз 34-летний отец, ранее наблюдавшийся у психиатра. Трехлетняя девочка в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована, ее прооперировали, мужчину задержали. Позже минздрав сообщил, что девочка доставлена в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России, в конце декабря ребёнка выписали, она вернулась домой.