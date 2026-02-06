Пожар в пятиэтажке в Башкирии: едва не погибли пенсионерка и 4-летний ребенок

В башкирском городе Октябрьский произошел пожар в пятиэтажки. Возгорание случилось в однокомнатной квартире на первом этаже жилого дома в 34-м микрорайоне. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
Спасатели, прибыв на место, провели эвакуацию. Из задымленного помещения вынесли двух человек — пожилую женщину и четырехлетнего ребенка. Обоим пострадавшим потребовалась медицинская помощь, их доставили в городскую больницу № 1. Их состояние в настоящее время оценивается как удовлетворительное.
Всего из опасной зоны вывели 13 человек, еще пятеро жильцов смогли самостоятельно покинуть здание. Огонь был полностью ликвидирован. Причину возгорания устанавливает дознаватель МЧС.
