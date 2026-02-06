Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в пятиэтажке в Башкирии: едва не погибли пенсионерка и 4-летний ребенок

В Башкирии из пожара спасли пенсионерку и 4-летнего ребенка.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Октябрьский произошел пожар в пятиэтажки. Возгорание случилось в однокомнатной квартире на первом этаже жилого дома в 34-м микрорайоне. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Спасатели, прибыв на место, провели эвакуацию. Из задымленного помещения вынесли двух человек — пожилую женщину и четырехлетнего ребенка. Обоим пострадавшим потребовалась медицинская помощь, их доставили в городскую больницу № 1. Их состояние в настоящее время оценивается как удовлетворительное.

Всего из опасной зоны вывели 13 человек, еще пятеро жильцов смогли самостоятельно покинуть здание. Огонь был полностью ликвидирован. Причину возгорания устанавливает дознаватель МЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.