В Сочи апелляция рассмотрит жалобу на приговор отравительнице с хлебозавода

Приговор Белашовой до сих пор не вступил в силу. Напомним, по версии следствия, 3 июля 2024 года 46-летняя кладовщица хлебозавода заманила в чужую квартиру на улице Снесарева в Краснодаре двух начальниц и коллегу по производству. Преступление Белашова спланировала заранее. Пригласив женщин в гости, она напоила их водой с сильнодействующим веществом, от которого те умерли. В квартире нашли убитыми 54-летнюю Жанну Редванову и 52-летнюю Татьяну Дроменко. Еще одной коллеге — директору хлебозавода Наталье Ястребовой удалось спасти благодаря вовремя поспешившим ей на помощь близким, которые заподозрили неладное.