В Сочи апелляция рассмотрит жалобу на приговор отравительнице с хлебозавода

Бывшая сотрудница краснодарского хлебозавода Елена Белашова, осужденная за убийство двух коллег, намерена обжаловать приговор.
Третий апелляционный суд, который находится в Сочи, снова рассмотрит это дело 5 марта.
Приговор Белашовой до сих пор не вступил в силу. Напомним, по версии следствия, 3 июля 2024 года 46-летняя кладовщица хлебозавода заманила в чужую квартиру на улице Снесарева в Краснодаре двух начальниц и коллегу по производству. Преступление Белашова спланировала заранее. Пригласив женщин в гости, она напоила их водой с сильнодействующим веществом, от которого те умерли. В квартире нашли убитыми 54-летнюю Жанну Редванову и 52-летнюю Татьяну Дроменко. Еще одной коллеге — директору хлебозавода Наталье Ястребовой удалось спасти благодаря вовремя поспешившим ей на помощь близким, которые заподозрили неладное.
Суд признал ее виновной в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего, приговорив к 21 году колонии. Белашова виновной себя не признает, и ее адвокат подал апелляцию.
Интересно, что и сторона потерпевших не полностью согласна с решением суда, поэтому они тоже его обжалуют.
Белашова до сих пор содержится в СИЗО, а не в колонии, поскольку приговор еще не окончательный. Он может вступить в силу, быть измененным или даже отмененным. Соответствующее решение примет апелляционный суд.