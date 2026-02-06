Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала года на дорогах Иркутска и района пострадали 36 пассажиров

Cоставлено более 580 административных материалов на водителей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске и районе с начала 2026 года в ДТП пострадали 36 пассажиров, среди которых шесть детей. В связи с этим на территории областного центра автоинспекторы провели профилактическое мероприятие «Ремень безопасности и детское удерживающее устройство». Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службы городской Госавтоинспекции.

— В рамках рейда полицейские уделили внимание на соблюдение правил использования ремней безопасности как водителями, так и пассажирами, а также на правильной перевозке детей, — пояснили в ведомстве.

С начала года было составлено более 580 административных материалов на водителей, которые не использовали ремни безопасности и детские удерживающие устройства.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Бодайбо открыли три пункта временного размещения после аварии на теплотрассе.