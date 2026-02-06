Ричмонд
У челябинской ОПГ «Махонинские»* изъяли имущество на 1,3 млрд рублей

Советский районный суд Челябинска удовлетворил второй иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства имущества общей стоимостью 1,3 млрд рублей у участников ОПГ «Махонинские»*. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании.

Источник: ЕАН

Заявление было подано в суд в середине декабря прошлого года. Генпрокуратура потребовала изъять недвижимость, дорогие автомобили, акции и доли в компаниях и другое имущество группировки, которое не фигурировало в первом иске.

В ноябре ОПГ «Махонинские»* признали экстремистским объединением. Тогда же суд принял решение об изъятии в доход государства имущества группировки на сумму 2,5 млрд рублей. По данным Генпрокуратуры, ОПГ орудовала с 90-х годов. Ее основали братья Александр и Андрей Махонины. Участники группировки занимались грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния.

*признана экстремистской и запрещена в России.