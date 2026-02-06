Челябинец жестоко избил сожительницу и оставил умирать без помощи

Житель Челябинска осужден за смертельное жестокое избиение сожительницы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Советским районным судом 33-летний мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ.
Все произошло 4 сентября 2025 года. Между сожителями произошел конфликт на почве ревности, после чего горожанин избил женщину. «Он нанес ей 20 ударов в голову, 16 ударов в грудную клетку, семь ударов в живот, а также не менее 23 ударов по верхним конечностям и не менее 11 ударов по нижним конечностям», — отметили в пресс-службе.
На протяжении трех дней пострадавшая медленно умирала, злоумышленник отказывался вызывать скорую медпомощь. В итоге 6 сентября женщина скончалась.
Виновному назначено 10 лет лишения свободы в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.