Челябинец жестоко избил сожительницу и оставил умирать без помощи

Виновному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Источник: dostup1.ru

Житель Челябинска осужден за смертельное жестокое избиение сожительницы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Советским районным судом 33-летний мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ.

Все произошло 4 сентября 2025 года. Между сожителями произошел конфликт на почве ревности, после чего горожанин избил женщину. «Он нанес ей 20 ударов в голову, 16 ударов в грудную клетку, семь ударов в живот, а также не менее 23 ударов по верхним конечностям и не менее 11 ударов по нижним конечностям», — отметили в пресс-службе.

На протяжении трех дней пострадавшая медленно умирала, злоумышленник отказывался вызывать скорую медпомощь. В итоге 6 сентября женщина скончалась.

Виновному назначено 10 лет лишения свободы в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.