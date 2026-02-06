Челябинец жестоко избил сожительницу и оставил умирать без помощи

Все произошло 4 сентября 2025 года. Между сожителями произошел конфликт на почве ревности, после чего горожанин избил женщину. «Он нанес ей 20 ударов в голову, 16 ударов в грудную клетку, семь ударов в живот, а также не менее 23 ударов по верхним конечностям и не менее 11 ударов по нижним конечностям», — отметили в пресс-службе.