Рост погибших при пожарах в Татарстане: МЧС дало советы, как обезопасить себя

По его словам, забытая сигарета нередко приводит к пожару, а находящийся в состоянии сна человек не успевает проснуться и спастись. Трущин напомнил, что курить следует на улице. Нельзя не стряхивать пепел на пол и не тушить сигареты о легко воспламеняющиеся предметы.