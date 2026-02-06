Рост погибших при пожарах в Татарстане: МЧС дало советы, как обезопасить себя

С начала года число смертей при пожарах в республике резко выросло до 294, пишет ИА «Татар-информ». По данным МЧС наибольшая опасность сохраняется в жилом секторе, а население пренебрегает простейшими правилами безопасности.
С начала года при пожарах в Татарстане погиб 21 человек.
За первые пять недель года в республике зафиксирован резкий рост числа погибших при пожарах, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по РТ Максим Трущин. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го, смертность увеличилась почти втрое — с 8 до 21 человека.
Одновременно выросло и количество самих возгораний: с января произошло 294 пожара, что на 12,6% больше прошлогоднего показателя.
По данным Трущина, в результате пожаров пострадали еще 14 человек. Увеличение количества возгораний отмечено в 27 районах республики. Наибольшее число пожаров зафиксировано в Альметьевском и Елабужском районах, а также в Казани.
Электропроводка и неосторожность — главные причины трагедий.
Рост смертности при пожарах, как подчеркнули в ведомстве, потребовал отдельного анализа причин и территориального распределения происшествий.
В МЧС РФ по Татарстану пришли к выводу: почти половина всех возгораний связана с нарушением правил эксплуатации электрооборудования. Порядка 43% пожаров произошли именно по этой причине. Четверть случаев связана с неосторожным обращением с огнем.
Именно неосторожное обращение с огнем остается основной причиной гибели людей, заявил Трущин. По этой причине с начала года погибли 18 человек из общего числа жертв пожаров.
Рост числа погибших зафиксирован в 11 районах Татарстана. Крупные пожары с человеческими жертвами произошли в Елабужском, Зеленодольском, Альметьевском районах, а также в Казани, уточнил заместитель начальника ГУ МЧС России по РТ.
Жилой сектор в зоне наибольшего риска.
На жилой сектор пришлось почти 80% всех возгораний — 232 случая. В многоквартирных домах произошло 55 пожаров, в частных жилых домах — 52. В банях зафиксировано 71 возгорание, что составляет 31% от всех пожаров в жилом секторе.
Представитель МЧС обратил внимание, что пожары зачастую возникают из-за пренебрежения элементарными правилами безопасности. Особенно уязвимыми остаются дачные дома и хозяйственные постройки, которые активно используются в холодный период.
По данным ведомства, рост пожаров в жилом фонде напрямую отражается и на статистике гибели людей, поскольку большинство трагедий происходит в ночное время, когда жильцы спят и не успевают вовремя отреагировать.
Алкоголь и курение как факторы смертельного риска.
Отдельно Максим Трущин остановился на социальных причинах пожаров с летальным исходом. Он сообщил, что 16 из 21 погибшего находились в состоянии алкогольного опьянения. В большинстве таких случаев причиной возгорания становилось курение в помещении.
По его словам, забытая сигарета нередко приводит к пожару, а находящийся в состоянии сна человек не успевает проснуться и спастись. Трущин напомнил, что курить следует на улице. Нельзя не стряхивать пепел на пол и не тушить сигареты о легко воспламеняющиеся предметы.
Также зам начальника ГУ МЧС России по РТ рекомендовал не перегружать электроприборы, следить за состоянием розеток и при появлении искрения обращаться к специалистам. Он подчеркнул: при уходе из дома электроприборы необходимо отключать от сети, так как их длительная работа может привести к пожароопасной ситуации.
Печи, газ и детская безопасность.
Опасность нередко представляют и печи, особенно в банях и на дачах. Максим Трущин напомнил, что категорически запрещено разжигать печи бензином или другими горючими жидкостями.
«Обычно в банях такое происходит. Люди приезжают на дачу, пытаются разжечь печь, но из-за сырых дров это не получается. И люди начинают брызгать воспламеняющиеся жидкости. После того, как бросают спичку в такую печь, происходит хлопок, выброс пламени, и одежда может загореться», — рассказал Максим Трущин.
В практике МЧС, по его словам, были как случаи получения ожогов, так и трагедии с летальным исходом.
Кроме того, он обратил внимание на правила обращения с газом. В жилых помещениях запрещено хранить газовые баллоны объемом более 5 литров, а при появлении запаха газа нельзя зажигать спички или зажигалки.
Трущин напомнил, что детям необходимо объяснять: во время пожара нельзя прятаться под столами или в шкафах, так как это затрудняет их спасение.
Пожарные извещатели доказали эффективность.
Одним из самых доступных способов защиты жилья от пожаров в МЧС назвали установку автономных пожарных извещателей. Максим Трущин отметил, что для этого не требуется дорогостоящих систем — достаточно компактного недорогого прибора. Рекомендуется устанавливать по одному в каждой комнате.
При появлении дыма извещатель подает громкий сигнал, способный разбудить спящего человека. Чем выше установлен прибор, тем больше времени у жильцов для эвакуации, поэтому оптимальным местом размещения считается потолок.
По данным ГУ МЧС России по РТ, с 2016 по 2026 год в Татарстане за счет различных источников финансирования было установлено 456,6 тыс. пожарных извещателей в 157,4 тыс. домовладений. За этот период в 128 случаях пожаров именно сработка извещателей позволила своевременно предупредить жильцов и спасти жизни 319 человек, включая 104 ребенка.