В Самарской области полицейские помогли мужчине завести автомобиль в лесу

В Самарской области автомобиль водителя заглох по пути на работу, ему помогли инспекторы Госавтоинспекции.

Источник: Госавтоинспекция Самарской области

В Самарской области полицейские помогли мужчине, у которого на лесной дороге заглох автомобиль. Инспекторы заметили припаркованную на обочине машину и остановились, чтобы выяснить, в чем дело. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Самарской области.

«Водитель ехал на работу, как вдруг его автомобиль внезапно заглох. Завести машину у него не получалось. Благодаря знаниям одного из инспекторов в области автоэлектрики, неисправность быстро выявили и устранили», — рассказали в пресс-службе.

В результате транспортное средство удалось завести. На время починки неисправности водителя пригласили в служебный автомобиль, чтобы он не замерз. Полицейские предложили ему горячий чай и дали рекомендации на случай непредвиденных ситуаций на дороге. Мужчина поблагодарил сотрудников за помощь.