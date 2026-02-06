В Самарской области полицейские помогли мужчине завести автомобиль в лесу

В Самарской области полицейские помогли мужчине, у которого на лесной дороге заглох автомобиль. Инспекторы заметили припаркованную на обочине машину и остановились, чтобы выяснить, в чем дело. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Самарской области.
«Водитель ехал на работу, как вдруг его автомобиль внезапно заглох. Завести машину у него не получалось. Благодаря знаниям одного из инспекторов в области автоэлектрики, неисправность быстро выявили и устранили», — рассказали в пресс-службе.
В результате транспортное средство удалось завести. На время починки неисправности водителя пригласили в служебный автомобиль, чтобы он не замерз. Полицейские предложили ему горячий чай и дали рекомендации на случай непредвиденных ситуаций на дороге. Мужчина поблагодарил сотрудников за помощь.