В Самарской области полицейские помогли мужчине завести автомобиль в лесу

В Самарской области полицейские помогли мужчине, у которого на лесной дороге заглох автомобиль. Инспекторы заметили припаркованную на обочине машину и остановились, чтобы выяснить, в чем дело. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Самарской области.