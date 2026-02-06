В Свердловской области женщина умерла вскоре после родов

В Свердловской области скоропостижно скончалась сотрудница Роспотребнадзора Анна (имя изменено, — Ред.). Это произошло в начале февраля. По предварительной информации, смерть наступила через две недели после того, как женщине было сделано кесарево сечение. Ребенок при этом выжил.
— Я ее знала очень много лет. Она приходила в нашу школу, контролировала организацию горячего питания обучающихся, — рассказала знакомая погибшей. — Она настолько компетентный и грамотный сотрудник, настолько требовательно и по человечески она свою контрольную деятельность выстраивала, что возникало желание скорее на благо детей и школы устранить все нарушения.
Отметим, что в СМИ и пабликах города, в котором жила Анна, под новостями о ее скоропостижной кончине многие пишут слова соболезнования родным и близким женщины.
— Очень жаль, хорошая женщина была и первоклассный специалист, — говорится в одном из комментариев.
— Как так получилось, кто виноват, элементарная операция… — сообщается в другом.