В Свердловской области женщина умерла вскоре после родов

— Я ее знала очень много лет. Она приходила в нашу школу, контролировала организацию горячего питания обучающихся, — рассказала знакомая погибшей. — Она настолько компетентный и грамотный сотрудник, настолько требовательно и по человечески она свою контрольную деятельность выстраивала, что возникало желание скорее на благо детей и школы устранить все нарушения.