Уфимец выжил после падения в глубокий подвал: что с ним произошло

Вчера поздно вечером, 5 февраля, в Единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы поступило сообщение о происшествии на проспекте Октября: мужчина упал в подвал жилого дома и был обнаружен очевидцами на глубине около трех метров. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.
Спасатели ведомства прибыли на место и аккуратно подняли мужчину из подвала и передали бригаде скорой медицинской помощи. Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.
