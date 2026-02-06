В Мордовии задержали курьера мошенников, похитившего 3 млн рублей у пяти пенсионерок

По данным ведомства, преступления совершались по схеме «родственник в беде». Пенсионеркам звонили под видом адвокатов и сообщали о ДТП с участием их близких и за решение вопроса требовали передать деньги через курьера. С одной из пострадавших подозреваемый встречался дважды за день и забрал сначала миллион рублей, а затем еще более 700 тысяч.