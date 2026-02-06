В Мордовии задержали курьера мошенников, похитившего 3 млн рублей у пяти пенсионерок

В Саранске сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего пособника телефонных аферистов. От его действий пострадали пять местных жительниц в возрасте от 70 до 85 лет, у которых он похитил в общей сложности более 2,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Мордовия.
По данным ведомства, преступления совершались по схеме «родственник в беде». Пенсионеркам звонили под видом адвокатов и сообщали о ДТП с участием их близких и за решение вопроса требовали передать деньги через курьера. С одной из пострадавших подозреваемый встречался дважды за день и забрал сначала миллион рублей, а затем еще более 700 тысяч.
Полицейские задержали злоумышленника у банкомата, когда он пытался перевести похищенные деньги соучастникам. Мужчина рассказал, что нашел «подработку» в мессенджере и согласился стать курьером мошенников за вознаграждение в 10% от суммы. В отношении него возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», на время следствия он заключен под стражу.