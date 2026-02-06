Шестерых жителей Калининградской области подозревают в хищении денег участников СВО

УФСБ России по Калининградской области обращается к гражданам, пострадавшим от противоправных действий подозреваемых, а также ко всем, кто располагает значимой информацией, с просьбой сообщить об этом по телефону 8 (4012) 214−885. Ведомство гарантирует конфиденциальность и анонимность обращений.