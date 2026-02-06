С пистолетом за пиццей. 10 лет грозит клиенту, отобравшему еду у курьера

Курьезное преступление, за которое молодому волжанину грозит до 10 лет колонии, произошло в Волгоградской области. Заказчик пиццы встретил курьера в балаклаве и с оружием в руках. Тому ничего не оставалось, как передать еду, а после обратиться в полицию. Подробности выяснял «АиФ-Волгоград».
С улыбкой на лице
Дело было 15 января. Зумер из города Волжского изрядно проголодался, но денег на еду у него не было. Однако, как гласит народная пословица, голь на выдумки хитра. И молодой человек проявил фантазию — он заказал доставку пиццы в одной из местных пиццерий, где можно было расплатиться за заказ при его получении.
Когда курьер прибыл, покупатель спрятал лицо за балаклавой, взял с собой сигнальный пистолет и спустился во двор многоэтажки.
«Заказал доставку пиццы, вышел в балаклаве, встретил курьера, направил пистолет на него и сказал: “Давай пиццу и ты уйдешь отсюда просто спокойно”. Он отдал пиццу и ушел», — рассказывал после в отделе полиции задержанный, едва не рассмеявшись в конце — так развеселила его собственная находчивость.
«По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ — “Разбой”. Ему грозит до 10 лет лишения свободы», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
«Оторванные от жизни»
«К сожалению, в наши дни не редкость, когда у молодых людей высок уровень агрессии, а моральные границы размыты. Допускаю также, что у этого человека могут быть особенности морально-нравственного развития, а также опасная зависимость, к примеру, игромания. Не исключаю, что он может быть склонен к девиантному поведению», — считает психолог Дина Зиновьева.
Сказывается и принадлежность подозреваемого к поколению зумеров.
«В целом это достаточно добрые и безобидные люди. Но в силу того, что они мало взаимодействуют в коллективах в реальной жизни, мало решают реальные проблемы, то и саму жизнь воспринимают достаточно расплывчато и виртуально. У многих из них размыта личность, они не понимают границ других людей и не чувствуют своих границ. Этому молодому человеку весело и не страшно потому, что он не понимает, каковы будут последствия, где он в конечном счете окажется, воспринимая все происходящее как игру», — полагает психолог.
Возможно, молодой человек был еще и в измененном состоянии сознания, предполагает Дина Зиновьева.
«Надо дать шанс»
Поделился своим мнением и политик Михаил Таранцов.
«Я не стал бы жестко привязывать данный эпизод к сегодняшнему дню. Как историк могу сказать, что в разные времена были есть и наверное будут люди, которые ведут себя импульсивно, не задумываясь о последствиях», — говорит волгоградец.
Но, по его убеждению, в каждом конкретном случае необходимо разбираться. И, конечно, десять лет — а это максимальное наказание, предусмотренное за разбой — чрезмерно суровый срок для такого преступления.
«Понятно, что, как говорят правоохранители, признаки деяния налицо, курьер, у которого молодой человек отбирал пиццу, не знал, что пистолет не настоящий. Тем не менее следует учитывать, что за человек подозреваемый, конфликтовал ли он прежде с законом. И я сторонник того, что, если никто из людей серьезно не пострадал, молодым людям надо все-таки давать шанс», — считает политик.
Суровый срок с большой долей вероятности перечеркнет жизнь волжанина, предполагает бывший омбудсмен Волгоградской области.
Надо также учитывать, что у современной молодежи нередко присутствует бравада.
«В этой связи хочу вспомнить: в конце 1990-х, когда я работал в райкоме комсомола, молодых людей, особенно трудных водили на экскурсию в колонии и следственные изоляторы. И сегодня неплохо было бы вернуться к этой практике. Достаточно пребывания в этих учреждениях в течение нескольких часов, чтобы понять, что это совсем не санаторий. А у нас в отличие от многих стран наказание не ограничивается несколькими месяцами — как правило, это несколько лет», — подчеркивает Михаил Таранцов.
А это совсем не то, о чем мечтает каждый человек. И надо, чтобы подростки и юноши отдавали себе отчет, что лишение свободы — очень серьезное наказание. И прежде, чем решиться на нарушение закона — по глупости, злому умыслу или браваде, надо четко отдавать себе отчет и представлять возможные последствия. А они очень серьезны.