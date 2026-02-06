С пистолетом за пиццей. 10 лет грозит клиенту, отобравшему еду у курьера

«В целом это достаточно добрые и безобидные люди. Но в силу того, что они мало взаимодействуют в коллективах в реальной жизни, мало решают реальные проблемы, то и саму жизнь воспринимают достаточно расплывчато и виртуально. У многих из них размыта личность, они не понимают границ других людей и не чувствуют своих границ. Этому молодому человеку весело и не страшно потому, что он не понимает, каковы будут последствия, где он в конечном счете окажется, воспринимая все происходящее как игру», — полагает психолог.