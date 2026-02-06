В январе 77 жителей Иркутской области перевели мошенникам более 50 млн рублей

В январе 2026 года в 77 жителей Иркутской области перевели мошенникам более 50 миллионов рублей. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России региона, самой распространенной схемой обмана стали предложения лжеброкеров о заработке на «бирже». Около 20 человек 45-ти лет потеряли более 10 миллионов рублей. Так, электромонтер из Нижнеудинска познакомился с девушкой на сайте знакомств и потерял 2,5 миллиона рублей.