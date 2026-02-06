В январе 77 жителей Иркутской области перевели мошенникам более 50 млн рублей

В январе 2026 года в 77 жителей Иркутской области перевели мошенникам более 50 миллионов рублей. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России региона, самой распространенной схемой обмана стали предложения лжеброкеров о заработке на «бирже». Около 20 человек 45-ти лет потеряли более 10 миллионов рублей. Так, электромонтер из Нижнеудинска познакомился с девушкой на сайте знакомств и потерял 2,5 миллиона рублей.
— 14 человек обратились в полицию, сообщив о потерях более трех миллионов рублей при покупке товаров на онлайн-площадках. 39-летняя сибирячка внесла 2,7 миллиона за автомобиль и больше не смогла связаться с продавцом, — пояснили в ведомстве.
Тройку лидеров замыкают звонки от «специалистов» государственных услуг и «силовиков», которые обманули 10 человек. Также набирает популярность схема со звонками от службы доставки цветов, где мошенники выманивают персональные данные жертв.
