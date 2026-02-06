В Молдове накрыли мошеннический колл-центр с ежемесячным оборотом 2 млн долларов: Задержаны 15 человек

Сотрудники правоохранительных органов задержали 15 человек, подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег через деятельность колл-центра. Ежемесячный оборот группировки составлял около двух миллионов долларов США.
Задержания были произведены после обысков, которые состоялись в четверг. Подозреваемые выступали в роли операторов и специалистов в области информационных технологий.
Жертвам предлагали вкладывать деньги в земельных участки для строительства, торговлю валютой и криптовалютами, а также иные вымышленные инвестиционные проекты.
Операторы создавали видимость реальности сделок. После получения денежных средств от потерпевших злоумышленники прерывали с ними любую связь.
Помимо мошенничества, группировка занималась легализацией средств, полученных преступным путем. Операторы выполняли указания организаторов по отмыванию денег от незаконной деятельности в Молдове и за рубежом. Финансовые потоки включали доходы от контрабанды сигарет и алкоголя, наркоторговли и интернет-мошенничеств.
Для реализации преступных схем использовались подставные фирмы и специализированные платформы для операций с криптовалютой.
В ходе обысков полицейские изъяли 25 компьютеров и 35 мобильных телефонов. Техника будет изучена для выяснения всех деталей схемы и привлечения виновных к ответственности.
Возраст задержанных варьируется от 24 до 36 лет. В числе подозреваемых находятся жители левобережья Днестра, уроженцы южных районов страны и иностранные граждане. Также задержан 34-летний предполагаемый лидер группы операторов.
Прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам изучают доказательства для предъявления обвинений. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о применении к задержанным меры пресечения в виде предварительного ареста.
Правоохранительные органы продолжают работу по выявлению организаторов высшего звена, а также идентификации пострадавших и установлению суммы ущерба.