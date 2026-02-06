В Молдове накрыли мошеннический колл-центр с ежемесячным оборотом 2 млн долларов: Задержаны 15 человек

Помимо мошенничества, группировка занималась легализацией средств, полученных преступным путем. Операторы выполняли указания организаторов по отмыванию денег от незаконной деятельности в Молдове и за рубежом. Финансовые потоки включали доходы от контрабанды сигарет и алкоголя, наркоторговли и интернет-мошенничеств.