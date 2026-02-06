Ричмонд
Источник: бывшую жену экс-топ-менеджера «Альфа-банка» Галицкого арестовали

В Подмосковье арестовали Алию Галицкую по делу о вымогательстве у бывшего мужа.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Истринский суд Московской области адресовал Алию Галицкую по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа экс-члена совета директоров «Альфа-банка» Александр Галицкого, сообщил РИА Новости источник.

«Истринский городской суд Московской области арестовал до 3 апреля Алию Галицкую по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа, Александра Галицкого, который раньше занимал пост члена совета директоров “Альфа-банка”, — сказал собеседник агентства.

Также Пресненский суд Москвы рассматривает иск о разделе имущества бывших супругов.