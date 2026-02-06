Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге задержали патологоанатома, подозреваемого в продаже органов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Заведующего моргом Александровской больницы Санкт-Петербурга задержали по подозрению в продаже невостребованных тел, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК.

Источник: © РИА Новости

«Установлено, что представитель коммерческой организации путем уговоров и подкупа склонил заведующего патолого-анатомическим отделением Александровской больницы предоставить невостребованные тела в целях изъятия внутренних органов, костных тканей и их частей. Должностное лицо на системной основе получало от взяткодателя денежное вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей в месяц», — говорится в релизе.

В отношении заведующего возбудили уголовное дело по нескольким статьям: превышение должностных полномочий и получение взятки, в отношении представителя коммерческой фирмы — по статьям за подстрекательство к превышению должностных полномочий и дачу взятки.

Следователем СК во взаимодействии с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведены обыски по месту работы фигурантов, обнаружены и изъяты части тел.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.