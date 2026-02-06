В Петербурге задержали патологоанатома, подозреваемого в продаже органов

«Установлено, что представитель коммерческой организации путем уговоров и подкупа склонил заведующего патолого-анатомическим отделением Александровской больницы предоставить невостребованные тела в целях изъятия внутренних органов, костных тканей и их частей. Должностное лицо на системной основе получало от взяткодателя денежное вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей в месяц», — говорится в релизе.
В отношении заведующего возбудили уголовное дело по нескольким статьям: превышение должностных полномочий и получение взятки, в отношении представителя коммерческой фирмы — по статьям за подстрекательство к превышению должностных полномочий и дачу взятки.
Следователем СК во взаимодействии с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведены обыски по месту работы фигурантов, обнаружены и изъяты части тел.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.