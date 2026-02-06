11 лет условно на двоих: в Крыму судили организаторов незаконной миграции

В Симферополе двух человек признали виновными в организации незаконной миграции на территорию России. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Директор предприятия, занимающегося заготовкой металлолома, незаконно устраивал на работу иностранцев. Для этого он привлек своего знакомого, который находил трудовых мигрантов из Средней Азии.
«Организатор схемы оформлял документы о привлечении иностранцев со стороны своего частного предприятия в качестве высококвалифицированных специалистов, предоставлял им работу и место жительства на этом же предприятии», — рассказали в ФСБ.
Далее руководитель компании организовывал фиктивную постановку приезжих на миграционный учет в Белогорском районе для последующего получения трудового патента.
Было возбуждено уголовное дело. Белогорский районный суд признал обоих сообщников виновными. Директора приговорили к шести годам лишения свободы условно, а его сообщника — к пяти годам условно.