В ГД призвали принять меры после инцидента с избиением школьницы в Самаре

Следователи СК возбудили уголовное дело после данных в соцмедиа о противоправных действиях ученицы школы в Самаре в отношении своих сверстников, сообщило СУСК России по Самарской области во «ВКонтакте». По данным ведомства, в социальных медиа сообщается, что учащаяся школы № 87 города Самары совершает противоправные действия в отношении своих сверстников. При этом в публикациях указывается на бездействие руководства школы.
Буцкая указала, что данные сведения свидетельствуют о возможных нарушениях требований законодательства об образовании, в части гарантирования безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних в образовательных организациях.
«Прошу вас проверить указанную информацию, и в случае подтверждения указанных фактов, прошу принять меры для устранения нарушений закона и предотвращения подобных случаев в будущем. О результатах прошу меня проинформировать», — сказано в документе.
Ранее ряд местных Telegram-каналов сообщили, что девочка избила шестиклассницу в раздевалке самарской школы. На видео ученица сначала пнула ногой девочку, а затем ударила ее в лицо кулаком и коленом.