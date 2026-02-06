В ГД призвали принять меры после инцидента с избиением школьницы в Самаре

Следователи СК возбудили уголовное дело после данных в соцмедиа о противоправных действиях ученицы школы в Самаре в отношении своих сверстников, сообщило СУСК России по Самарской области во «ВКонтакте». По данным ведомства, в социальных медиа сообщается, что учащаяся школы № 87 города Самары совершает противоправные действия в отношении своих сверстников. При этом в публикациях указывается на бездействие руководства школы.