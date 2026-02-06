За долги по алиментам воронежца отправили в колонию

Исполнительное производство о взыскании алиментов в отношении жителя Терновского района было возбуждено в 2010 году. С того момента и по сей день мужчина нигде официально не работал, алименты не платил. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Воронежской области.
Приставы привлекали должника к административной и уголовной ответственности. У него накопились шесть судимостей, одна из которых по ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»).
В середине 2025 года мужчина вышел из колонии, но не пытался найти работу. На суде он признал вину. Общая сумма долга по алиментам достигла 2,1 миллиона рублей. Последний раз дочь видела отца в 2018 году. Судья приговорил забывчивого отца к пяти месяцам заключения в колонии строгого режима.