Минометную мину и артиллерийский снаряд обезвредили под Керчью

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев — РИА Новости Крым. Под Керчью на спецполигоне уничтожили минометную мину и артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму.

Источник: ГУ МЧС России по Республике Крым

«6 февраля Керчи и Ленинском районе пиротехниками Специального морского отряда ГУ МЧС России по Крыму была проведена операция по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны», — сказано в сообщении.

Отмечается, что было обнаружено и идентифицировано два взрывоопасных предмета — минометная мина и артиллерийский снаряд. Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне.

«Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС России было привлечено шесть человек личного состава и две единицы автомобильной техники», — добавили в сообщении.