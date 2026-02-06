Минометную мину и артиллерийский снаряд обезвредили под Керчью

«6 февраля Керчи и Ленинском районе пиротехниками Специального морского отряда ГУ МЧС России по Крыму была проведена операция по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны», — сказано в сообщении.
Отмечается, что было обнаружено и идентифицировано два взрывоопасных предмета — минометная мина и артиллерийский снаряд. Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне.
«Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС России было привлечено шесть человек личного состава и две единицы автомобильной техники», — добавили в сообщении.