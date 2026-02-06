На молдавско-румынской границе раскрыли канал нелегальной миграции: Молодой человек пытался вывезти из страны четырех иностранцев

Сотрудники Пограничной полиции и прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) задержали 24-летнего жителя Сынжерейского района. Его подозревают в организации незаконной переправки людей в Европейский союз.
Пограничная полиция утверждает, что молодой человек пытался нелегально вывезти четырех иностранцев. Уроженцев Бангладеш, Индии и Пакистана остановили на северном участке границы до того, как они покинули Молдову.
Организаторы требовали за свои услуги от 3000 до 5000 евро с человека. Мигранты должны были оплатить переправку после прибытия в Германию, Италию или другие страны ЕС.
Задержанному предъявили обвинение в организации незаконной миграции. Прокуроры запросили предварительный арест сроком на 30 суток.
Подозреваемый уже проходит по другим уголовным делам за аналогичные действия. Полиция ведет поиск второго участника группировки, который находится за границей.
